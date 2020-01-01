Tokenomika Bazaars (BZR)

Odkryj kluczowe informacje o Bazaars (BZR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Bazaars (BZR)

Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy.

Oficjalna strona internetowa:
https://bazaars.io/
Biała księga:
https://github.com/BazaarsBZR/Whitepaper/blob/main/Bazaars.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8d96b4ab6c741a4c8679ae323a100d74f085ba8f

Tokenomika i analiza cenowa Bazaars (BZR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bazaars (BZR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 555.56M
$ 555.56M$ 555.56M
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 26.64B
$ 26.64B$ 26.64B
Historyczne maksimum:
$ 59.437
$ 59.437$ 59.437
Historyczne minimum:
$ 0.4699371577628876
$ 0.4699371577628876$ 0.4699371577628876
Aktualna cena:
$ 47.953
$ 47.953$ 47.953

Tokenomika Bazaars (BZR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Bazaars (BZR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BZR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BZR.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBZR tokenomikę, poznaj cenę tokena BZRna żywo!

Jak kupić BZR

Chcesz dodać Bazaars (BZR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BZR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Bazaars (BZR)

Analiza historii ceny BZR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny BZR

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BZR? Nasza strona z prognozami cen BZR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.