BZR

Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy.

NazwaBZR

PozycjaNo.3538

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż555,555,555.5555556

Całkowita podaż555,555,555

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum33.40138424191443,2025-05-29

Najniższa cena0.4699371577628876,2022-11-24

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

