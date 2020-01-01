Tokenomika Bovine Verse Game (BVG) Odkryj kluczowe informacje o Bovine Verse Game (BVG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bovine Verse Game (BVG) BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn! Oficjalna strona internetowa: https://www.bovine-verse.games/ Biała księga: https://doc-en.bovine-verse.games/part-01-welcome/about-the-project Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x29AB77a43Ec69D0DFFf3Ff72bff457e09b258351 Kup BVG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bovine Verse Game (BVG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bovine Verse Game (BVG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 125.06M $ 125.06M $ 125.06M Historyczne maksimum: $ 3.24999 $ 3.24999 $ 3.24999 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.12506 $ 0.12506 $ 0.12506 Dowiedz się więcej o cenie Bovine Verse Game (BVG)

Tokenomika Bovine Verse Game (BVG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bovine Verse Game (BVG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BVG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BVG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBVG tokenomikę, poznaj cenę tokena BVGna żywo!

Jak kupić BVG Chcesz dodać Bovine Verse Game (BVG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BVG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BVG na MEXC już teraz!

Historia ceny Bovine Verse Game (BVG) Analiza historii ceny BVG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BVG już teraz!

Prognoza ceny BVG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BVG? Nasza strona z prognozami cen BVG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BVG już teraz!

