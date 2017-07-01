Tokenomika Tezos (XTZ) Odkryj kluczowe informacje o Tezos (XTZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tezos (XTZ) Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself. Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself. Oficjalna strona internetowa: https://www.tezos.com/ Biała księga: https://tezos.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://tzstats.com/ Kup XTZ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tezos (XTZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tezos (XTZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 716.41M $ 716.41M $ 716.41M Całkowita podaż: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Podaż w obiegu: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 729.98M $ 729.98M $ 729.98M Historyczne maksimum: $ 9.17021 $ 9.17021 $ 9.17021 Historyczne minimum: $ 0.314631309952 $ 0.314631309952 $ 0.314631309952 Aktualna cena: $ 0.6761 $ 0.6761 $ 0.6761 Dowiedz się więcej o cenie Tezos (XTZ)

Tokenomika Tezos (XTZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tezos (XTZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XTZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XTZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXTZ tokenomikę, poznaj cenę tokena XTZna żywo!

Historia ceny Tezos (XTZ) Analiza historii ceny XTZ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XTZ już teraz!

Prognoza ceny XTZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XTZ? Nasza strona z prognozami cen XTZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XTZ już teraz!

