Tokenomika Burger Swap (BURGER) Odkryj kluczowe informacje o Burger Swap (BURGER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Burger Swap (BURGER) BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. Oficjalna strona internetowa: http://app.burgercities.org/ Biała księga: https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/ Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f Kup BURGER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Burger Swap (BURGER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Burger Swap (BURGER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 116.20K $ 116.20K $ 116.20K Całkowita podaż: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M Podaż w obiegu: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 170.10K $ 170.10K $ 170.10K Historyczne maksimum: $ 28.9196 $ 28.9196 $ 28.9196 Historyczne minimum: $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 Aktualna cena: $ 0.0027 $ 0.0027 $ 0.0027 Dowiedz się więcej o cenie Burger Swap (BURGER)

Tokenomika Burger Swap (BURGER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Burger Swap (BURGER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BURGER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BURGER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBURGER tokenomikę, poznaj cenę tokena BURGERna żywo!

Jak kupić BURGER Chcesz dodać Burger Swap (BURGER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BURGER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BURGER na MEXC już teraz!

Historia ceny Burger Swap (BURGER) Analiza historii ceny BURGER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BURGER już teraz!

Prognoza ceny BURGER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BURGER? Nasza strona z prognozami cen BURGER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BURGER już teraz!

