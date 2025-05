BURGER

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

NazwaBURGER

PozycjaNo.2359

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.62%

Podaż w obiegu43,035,832.02939903

Maksymalna podaż63,000,000

Całkowita podaż43,035,832.02939903

Wskaźnik obrotu0.6831%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum28.0134009,2021-05-03

Najniższa cena0.003956740186866289,2025-05-07

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieBurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.