Informacje o Boundless Network (BUN) The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability. The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability. Oficjalna strona internetowa: https://www.bunetwork.org/en, https://www.burritowallet.com/en Biała księga: https://bunetwork.gitbook.io/bundaodocs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdf296EA217AEC7e118FafA9b2Ce20d0cFccd2EaF Kup BUN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Boundless Network (BUN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Boundless Network (BUN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 259.00K $ 259.00K $ 259.00K Historyczne maksimum: $ 1.264 $ 1.264 $ 1.264 Historyczne minimum: $ 0.000258600827646623 $ 0.000258600827646623 $ 0.000258600827646623 Aktualna cena: $ 0.000259 $ 0.000259 $ 0.000259 Dowiedz się więcej o cenie Boundless Network (BUN)

Tokenomika Boundless Network (BUN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Boundless Network (BUN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUN tokenomikę, poznaj cenę tokena BUNna żywo!

Jak kupić BUN Chcesz dodać Boundless Network (BUN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BUN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BUN na MEXC już teraz!

Historia ceny Boundless Network (BUN) Analiza historii ceny BUN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BUN już teraz!

Prognoza ceny BUN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUN? Nasza strona z prognozami cen BUN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUN już teraz!

