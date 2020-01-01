Tokenomika Vanilla (BUM) Odkryj kluczowe informacje o Vanilla (BUM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Vanilla (BUM) Oficjalna strona internetowa: https://main.bumup.io/ Biała księga: https://bumup.gitbook.io/vanilla/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4a4E957838b85AD3f1c6424c9bbCFE69311a4AbC Kup BUM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Vanilla (BUM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vanilla (BUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 60.37M $ 60.37M $ 60.37M Historyczne maksimum: $ 0.27066 $ 0.27066 $ 0.27066 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.006037 $ 0.006037 $ 0.006037 Dowiedz się więcej o cenie Vanilla (BUM)

Tokenomika Vanilla (BUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vanilla (BUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUM tokenomikę, poznaj cenę tokena BUMna żywo!

Jak kupić BUM Chcesz dodać Vanilla (BUM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BUM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BUM na MEXC już teraz!

Historia ceny Vanilla (BUM) Analiza historii ceny BUM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BUM już teraz!

Prognoza ceny BUM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUM? Nasza strona z prognozami cen BUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUM już teraz!

