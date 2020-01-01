Tokenomika BULLS (BULLS) Odkryj kluczowe informacje o BULLS (BULLS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BULLS (BULLS) Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal. Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal. Oficjalna strona internetowa: https://battlebulls.com Biała księga: https://battlebulls.com/documents/WhitePaper.pdf Block Explorer: https://smartexplorer.com/blockchain/contracts/sgoaR28U2uFjURPsCa29LoLcLv2Zmq28ij Kup BULLS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BULLS (BULLS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BULLS (BULLS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 3.14K $ 3.14K $ 3.14K Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Historyczne maksimum: $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 791.28 $ 791.28 $ 791.28 Dowiedz się więcej o cenie BULLS (BULLS)

Tokenomika BULLS (BULLS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BULLS (BULLS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BULLS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BULLS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBULLS tokenomikę, poznaj cenę tokena BULLSna żywo!

Jak kupić BULLS Chcesz dodać BULLS (BULLS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BULLS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BULLS na MEXC już teraz!

Historia ceny BULLS (BULLS) Analiza historii ceny BULLS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BULLS już teraz!

Prognoza ceny BULLS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BULLS? Nasza strona z prognozami cen BULLS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BULLS już teraz!

