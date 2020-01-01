Tokenomika Bitcoin Bam (BTCBAM) Odkryj kluczowe informacje o Bitcoin Bam (BTCBAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bitcoin Bam (BTCBAM) Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.btcbam.com/ Biała księga: https://btcbam.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce Kup BTCBAM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bitcoin Bam (BTCBAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitcoin Bam (BTCBAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 469.03K $ 469.03K $ 469.03K Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 958.44K $ 958.44K $ 958.44K Historyczne maksimum: $ 22 $ 22 $ 22 Historyczne minimum: $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 Aktualna cena: $ 0.04564 $ 0.04564 $ 0.04564 Dowiedz się więcej o cenie Bitcoin Bam (BTCBAM)

Tokenomika Bitcoin Bam (BTCBAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitcoin Bam (BTCBAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTCBAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTCBAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBTCBAM tokenomikę, poznaj cenę tokena BTCBAMna żywo!

Jak kupić BTCBAM Chcesz dodać Bitcoin Bam (BTCBAM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BTCBAM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BTCBAM na MEXC już teraz!

Historia ceny Bitcoin Bam (BTCBAM) Analiza historii ceny BTCBAM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BTCBAM już teraz!

Prognoza ceny BTCBAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BTCBAM? Nasza strona z prognozami cen BTCBAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BTCBAM już teraz!

