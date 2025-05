BTCBAM

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

NazwaBTCBAM

PozycjaNo.2136

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,04%

Podaż w obiegu10 276 739

Maksymalna podaż21 000 000

Całkowita podaż21 000 000

Wskaźnik obrotu0.4893%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum20.04816313976678,2022-01-07

Najniższa cena0.020059523206536256,2025-04-09

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

