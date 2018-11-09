Tokenomika BitcoinSV (BSV) Odkryj kluczowe informacje o BitcoinSV (BSV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BitcoinSV (BSV) The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably. Oficjalna strona internetowa: https://www.bsvblockchain.org/ Block Explorer: https://whatsonchain.com/ Kup BSV teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BitcoinSV (BSV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BitcoinSV (BSV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 475.00M $ 475.00M $ 475.00M Całkowita podaż: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Podaż w obiegu: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 475.00M $ 475.00M $ 475.00M Historyczne maksimum: $ 495.1033 $ 495.1033 $ 495.1033 Historyczne minimum: $ 22.957323388337606 $ 22.957323388337606 $ 22.957323388337606 Aktualna cena: $ 23.84 $ 23.84 $ 23.84 Dowiedz się więcej o cenie BitcoinSV (BSV)

Tokenomika BitcoinSV (BSV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BitcoinSV (BSV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BSV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BSV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBSV tokenomikę, poznaj cenę tokena BSVna żywo!

Jak kupić BSV Chcesz dodać BitcoinSV (BSV) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BSV, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BSV na MEXC już teraz!

Historia ceny BitcoinSV (BSV) Analiza historii ceny BSV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BSV już teraz!

Prognoza ceny BSV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BSV? Nasza strona z prognozami cen BSV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BSV już teraz!

