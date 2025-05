BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

NazwaBSV

PozycjaNo.97

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)298.61%

Podaż w obiegu19,872,212.5

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż19,872,212.5

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2018-11-09 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane88.3 USDT

Historyczne maksimum491.6353891,2021-04-16

Najniższa cena23.299089851920975,2023-06-10

Publiczny blockchainBSV

WprowadzenieThe Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.