Informacje o Blocksquare Token (BST) Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online. Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online. Oficjalna strona internetowa: https://blocksquare.io/ Biała księga: https://oceanpoint.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a Kup BST teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Blocksquare Token (BST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blocksquare Token (BST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Całkowita podaż: $ 62.97M $ 62.97M $ 62.97M Podaż w obiegu: $ 60.80M $ 60.80M $ 60.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.33M $ 7.33M $ 7.33M Historyczne maksimum: $ 0.971 $ 0.971 $ 0.971 Historyczne minimum: $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 Aktualna cena: $ 0.0733 $ 0.0733 $ 0.0733 Dowiedz się więcej o cenie Blocksquare Token (BST)

Tokenomika Blocksquare Token (BST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blocksquare Token (BST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBST tokenomikę, poznaj cenę tokena BSTna żywo!

Jak kupić BST Chcesz dodać Blocksquare Token (BST) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BST, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BST na MEXC już teraz!

Historia ceny Blocksquare Token (BST) Analiza historii ceny BST pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BST już teraz!

Prognoza ceny BST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BST? Nasza strona z prognozami cen BST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BST już teraz!

