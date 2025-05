BST

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

NazwaBST

PozycjaNo.1295

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.55%

Podaż w obiegu57,744,636.45856404

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż59,943,114.9156026

Wskaźnik obrotu0.5774%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.9530040952157873,2024-03-28

Najniższa cena0.046868297986053443,2022-06-19

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

