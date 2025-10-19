Aktualna cena BNKR to 0.0003677 USD. Śledź aktualizacje cen BNKR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BNKR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena BNKR to 0.0003677 USD. Śledź aktualizacje cen BNKR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BNKR łatwo w MEXC już teraz.

Cena BNKR(BNKR)

Aktualna cena 1 BNKR do USD:

$0.0003677
$0.0003677
+0.79%1D
USD
BNKR (BNKR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-19 07:29:26 (UTC+8)

Informacje o cenie BNKR (BNKR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0003537
$ 0.0003537
Minimum 24h
$ 0.000395
$ 0.000395
Maksimum 24h

$ 0.0003537
$ 0.0003537

$ 0.000395
$ 0.000395

--
--

--
--

0.00%

+0.79%

-7.20%

-7.20%

Aktualna cena BNKR (BNKR) wynosi $ 0.0003677. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BNKR wahał się między $ 0.0003537 a $ 0.000395, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BNKR w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BNKR zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.79% w ciągu 24 godzin i o -7.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BNKR (BNKR)

--
--

$ 60.54K
$ 60.54K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa BNKR wynosi --, przy $ 60.54K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BNKR w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny BNKR (BNKR) – USD

Śledź zmiany ceny BNKR dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000002882+0.79%
30 Dni$ -0.0002553-40.98%
60 dni$ -0.0002693-42.28%
90 dni$ +0.0000677+22.56%
Dzisiejsza zmiana ceny BNKR

DziśBNKR odnotował zmianę $ +0.000002882 (+0.79%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny BNKR

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0002553 (-40.98%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny BNKR

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BNKR o $ -0.0002693(-42.28%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny BNKR

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0000677 (+22.56%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe BNKR (BNKR)?

Sprawdź teraz stronę historii cen BNKR.

Co to jest BNKR (BNKR)

BNKR to asystent krypto oparty na AI. Umożliwia handel za pomocą prostych poleceń językowych i ma poczucie humoru.

BNKR jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w BNKR. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BNKR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące BNKR na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno BNKR będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny BNKR (w USD)

Jaka będzie wartość BNKR (BNKR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BNKR (BNKR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BNKR.

Sprawdź teraz prognozę ceny BNKR!

Tokenomika BNKR (BNKR)

Zrozumienie tokenomiki BNKR (BNKR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BNKRjuż teraz!

Jak kupić BNKR (BNKR)

Szukasz jak kupić BNKR? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić BNKR na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BNKR na lokalne waluty

Zasoby BNKR

Aby lepiej zrozumieć BNKR, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące BNKR

Jaka jest dziś wartość BNKR (BNKR)?
Aktualna cena BNKR w USD wynosi 0.0003677USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BNKR do USD?
Aktualna cena BNKR w USD wynosi $ 0.0003677. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BNKR?
Kapitalizacja rynkowa dla BNKR wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BNKR w obiegu?
W obiegu BNKR znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BNKR?
BNKR osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BNKR?
BNKR zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu BNKR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BNKR wynosi $ 60.54K USD.
Czy w tym roku BNKR pójdzie wyżej?
BNKR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BNKR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-19 07:29:26 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść.

