Tokenomika BELUGA (BELUGA) Odkryj kluczowe informacje o BELUGA (BELUGA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BELUGA (BELUGA) BELUGA meme is loved by hundreds of thousands of users especially in Ton industry. The cute beluga is wearing a hat from Dogwifhat(WIF) which is considered to be one of the moste adored Ton memes around the world. BELUGA meme is loved by hundreds of thousands of users especially in Ton industry. The cute beluga is wearing a hat from Dogwifhat(WIF) which is considered to be one of the moste adored Ton memes around the world. Oficjalna strona internetowa: https://www.thebeluga.net/ Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQB3_aNocywnRPQRUSmNJD7aY7eEIRFQ7jax0klMDp5gOMWp Kup BELUGA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BELUGA (BELUGA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BELUGA (BELUGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 201.52B $ 201.52B $ 201.52B Historyczne maksimum: $ 139 $ 139 $ 139 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 100.7579 $ 100.7579 $ 100.7579 Dowiedz się więcej o cenie BELUGA (BELUGA)

Tokenomika BELUGA (BELUGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BELUGA (BELUGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BELUGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BELUGA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBELUGA tokenomikę, poznaj cenę tokena BELUGAna żywo!

Jak kupić BELUGA Chcesz dodać BELUGA (BELUGA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BELUGA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BELUGA na MEXC już teraz!

Historia ceny BELUGA (BELUGA) Analiza historii ceny BELUGA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BELUGA już teraz!

Prognoza ceny BELUGA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BELUGA? Nasza strona z prognozami cen BELUGA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BELUGA już teraz!

