Informacje o BEERCOIN (BEER) $BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time! $BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time! Oficjalna strona internetowa: https://beercoin.wtf/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AujTJJ7aMS8LDo3bFzoyXDwT3jBALUbu4VZhzZdTZLmG Kup BEER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BEERCOIN (BEER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BEERCOIN (BEER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Całkowita podaż: $ 888.89B $ 888.89B $ 888.89B Podaż w obiegu: $ 549.76B $ 549.76B $ 549.76B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Historyczne maksimum: $ 0.0005956 $ 0.0005956 $ 0.0005956 Historyczne minimum: $ 0.000001499377682749 $ 0.000001499377682749 $ 0.000001499377682749 Aktualna cena: $ 0.000003356 $ 0.000003356 $ 0.000003356 Dowiedz się więcej o cenie BEERCOIN (BEER)

Tokenomika BEERCOIN (BEER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BEERCOIN (BEER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BEER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BEER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBEER tokenomikę, poznaj cenę tokena BEERna żywo!

Jak kupić BEER Chcesz dodać BEERCOIN (BEER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BEER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BEER na MEXC już teraz!

Historia ceny BEERCOIN (BEER) Analiza historii ceny BEER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BEER już teraz!

Prognoza ceny BEER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BEER? Nasza strona z prognozami cen BEER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BEER już teraz!

