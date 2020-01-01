Tokenomika SSV Token (SSV)

Odkryj kluczowe informacje o SSV Token (SSV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o SSV Token (SSV)

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

Oficjalna strona internetowa:
https://ssv.network/
Biała księga:
https://docs.ssv.network/
Block Explorer:
https://explorer.ssv.network/

Tokenomika i analiza cenowa SSV Token (SSV)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SSV Token (SSV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 106.10M
$ 106.10M
Całkowita podaż:
$ 14.11M
$ 14.11M
Podaż w obiegu:
$ 14.01M
$ 14.01M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 106.86M
$ 106.86M
Historyczne maksimum:
$ 66.017
$ 66.017
Historyczne minimum:
$ 3.676640212283031
$ 3.676640212283031
Aktualna cena:
$ 7.573
$ 7.573

Tokenomika SSV Token (SSV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SSV Token (SSV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SSV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SSV.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSSV tokenomikę, poznaj cenę tokena SSVna żywo!

Jak kupić SSV

Chcesz dodać SSV Token (SSV) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SSV, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny SSV Token (SSV)

Analiza historii ceny SSV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SSV

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SSV? Nasza strona z prognozami cen SSV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.