Tokenomika SSV Token (SSV) Odkryj kluczowe informacje o SSV Token (SSV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SSV Token (SSV) SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator. Oficjalna strona internetowa: https://ssv.network/ Biała księga: https://docs.ssv.network/ Block Explorer: https://explorer.ssv.network/

Tokenomika i analiza cenowa SSV Token (SSV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SSV Token (SSV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 106.10M Całkowita podaż: $ 14.11M Podaż w obiegu: $ 14.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 106.86M Historyczne maksimum: $ 66.017 Historyczne minimum: $ 3.676640212283031 Aktualna cena: $ 7.573

Tokenomika SSV Token (SSV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SSV Token (SSV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SSV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SSV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSSV tokenomikę, poznaj cenę tokena SSVna żywo!

Historia ceny SSV Token (SSV) Analiza historii ceny SSV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SSV już teraz!

Prognoza ceny SSV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SSV? Nasza strona z prognozami cen SSV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SSV już teraz!

