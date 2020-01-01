Tokenomika BitDCA (BDCA) Odkryj kluczowe informacje o BitDCA (BDCA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BitDCA (BDCA) BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible. BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible. Oficjalna strona internetowa: https://www.bitdca.com Biała księga: https://gitbook.bitdca.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0c8382719ef242cae2247e4decb2891fbf699818 Kup BDCA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BitDCA (BDCA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BitDCA (BDCA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 76.30M $ 76.30M $ 76.30M Całkowita podaż: $ 142.67M $ 142.67M $ 142.67M Podaż w obiegu: $ 75.32M $ 75.32M $ 75.32M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 144.52M $ 144.52M $ 144.52M Historyczne maksimum: $ 1.1469 $ 1.1469 $ 1.1469 Historyczne minimum: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Aktualna cena: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Dowiedz się więcej o cenie BitDCA (BDCA)

Tokenomika BitDCA (BDCA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BitDCA (BDCA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BDCA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BDCA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBDCA tokenomikę, poznaj cenę tokena BDCAna żywo!

Jak kupić BDCA Chcesz dodać BitDCA (BDCA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BDCA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BDCA na MEXC już teraz!

Historia ceny BitDCA (BDCA) Analiza historii ceny BDCA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BDCA już teraz!

Prognoza ceny BDCA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BDCA? Nasza strona z prognozami cen BDCA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BDCA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!