Tokenomika BounceBit (BB) Odkryj kluczowe informacje o BounceBit (BB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BounceBit (BB) BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources. BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources. Oficjalna strona internetowa: https://bouncebit.io/ Biała księga: https://docs.bouncebit.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/76SYfdi8jT84GqxuTqu7FuyA4GQbrto1pLDGQKsy8K12 Kup BB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BounceBit (BB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BounceBit (BB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 170.81M $ 170.81M $ 170.81M Całkowita podaż: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Podaż w obiegu: $ 794.20M $ 794.20M $ 794.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 451.65M $ 451.65M $ 451.65M Historyczne maksimum: $ 0.87799 $ 0.87799 $ 0.87799 Historyczne minimum: $ 0.07349155026090788 $ 0.07349155026090788 $ 0.07349155026090788 Aktualna cena: $ 0.21507 $ 0.21507 $ 0.21507 Dowiedz się więcej o cenie BounceBit (BB)

Tokenomika BounceBit (BB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BounceBit (BB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBB tokenomikę, poznaj cenę tokena BBna żywo!

Jak kupić BB Chcesz dodać BounceBit (BB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BB na MEXC już teraz!

Historia ceny BounceBit (BB) Analiza historii ceny BB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BB już teraz!

Prognoza ceny BB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BB? Nasza strona z prognozami cen BB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BB już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!