Tokenomika BAT (BAT) Odkryj kluczowe informacje o BAT (BAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BAT (BAT) The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads. The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads. Oficjalna strona internetowa: https://basicattentiontoken.org/ Biała księga: https://basicattentiontoken.org/BasicAttentionTokenWhitePaper-4.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/EPeUFDgHRxs9xxEPVaL6kfGQvCon7jmAWKVUHuux1Tpz Kup BAT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BAT (BAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BAT (BAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 217.47M $ 217.47M $ 217.47M Całkowita podaż: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Podaż w obiegu: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 218.10M $ 218.10M $ 218.10M Historyczne maksimum: $ 1.9224 $ 1.9224 $ 1.9224 Historyczne minimum: $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 Aktualna cena: $ 0.1454 $ 0.1454 $ 0.1454 Dowiedz się więcej o cenie BAT (BAT)

Tokenomika BAT (BAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BAT (BAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBAT tokenomikę, poznaj cenę tokena BATna żywo!

Jak kupić BAT Chcesz dodać BAT (BAT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BAT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BAT na MEXC już teraz!

Historia ceny BAT (BAT) Analiza historii ceny BAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BAT już teraz!

Prognoza ceny BAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAT? Nasza strona z prognozami cen BAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BAT już teraz!

