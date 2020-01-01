Tokenomika Bad Idea AI (BAD) Odkryj kluczowe informacje o Bad Idea AI (BAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bad Idea AI (BAD) $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. Oficjalna strona internetowa: https://www.badidea.ai/ Biała księga: https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 Kup BAD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bad Idea AI (BAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bad Idea AI (BAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M Całkowita podaż: $ 829.49T $ 829.49T $ 829.49T Podaż w obiegu: $ 618.73T $ 618.73T $ 618.73T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M Historyczne maksimum: $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 Historyczne minimum: $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 Aktualna cena: $ 0.00000000631 $ 0.00000000631 $ 0.00000000631 Dowiedz się więcej o cenie Bad Idea AI (BAD)

Tokenomika Bad Idea AI (BAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bad Idea AI (BAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBAD tokenomikę, poznaj cenę tokena BADna żywo!

Jak kupić BAD Chcesz dodać Bad Idea AI (BAD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BAD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BAD na MEXC już teraz!

Historia ceny Bad Idea AI (BAD) Analiza historii ceny BAD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BAD już teraz!

Prognoza ceny BAD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAD? Nasza strona z prognozami cen BAD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BAD już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!