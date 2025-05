BAD

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

NazwaBAD

PozycjaNo.1248

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu618,569,095,920,127.5

Maksymalna podaż831,041,059,897,327

Całkowita podaż829,489,818,339,148

Wskaźnik obrotu0.7443%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.00000019534950314,2023-08-13

Najniższa cena0.000000000065979197,2023-05-05

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

