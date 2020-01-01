Tokenomika Baby BitCoin (BABYBTC) Odkryj kluczowe informacje o Baby BitCoin (BABYBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Baby BitCoin (BABYBTC) Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts. Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts. Oficjalna strona internetowa: https://babybtc.org/ Block Explorer: https://solscan.io/token/8467ssuj6Gkw15ABv6BvxJAKnGJALXJu6dxDxt4upump Kup BABYBTC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Baby BitCoin (BABYBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Baby BitCoin (BABYBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 176.20K $ 176.20K $ 176.20K Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 176.20K $ 176.20K $ 176.20K Historyczne maksimum: $ 0.006757 $ 0.006757 $ 0.006757 Historyczne minimum: $ 0.000152251050559691 $ 0.000152251050559691 $ 0.000152251050559691 Aktualna cena: $ 0.0001762 $ 0.0001762 $ 0.0001762 Dowiedz się więcej o cenie Baby BitCoin (BABYBTC)

Tokenomika Baby BitCoin (BABYBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Baby BitCoin (BABYBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BABYBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BABYBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBABYBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena BABYBTCna żywo!

Jak kupić BABYBTC Chcesz dodać Baby BitCoin (BABYBTC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BABYBTC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BABYBTC na MEXC już teraz!

Historia ceny Baby BitCoin (BABYBTC) Analiza historii ceny BABYBTC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BABYBTC już teraz!

Prognoza ceny BABYBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BABYBTC? Nasza strona z prognozami cen BABYBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BABYBTC już teraz!

