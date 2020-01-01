Tokenomika Azit (AZIT) Odkryj kluczowe informacje o Azit (AZIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Azit (AZIT) Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need. Oficjalna strona internetowa: https://www.azit.partners Biała księga: https://www.azit.partners/whitepaper/AZIT_whitepaper_EN.pdf Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x6cef6dd9a3c4ad226b8b66effeea2c125df194f1?tabId=tokenTransfer

Tokenomika i analiza cenowa Azit (AZIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Azit (AZIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 360.93M $ 360.93M $ 360.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.96M $ 5.96M $ 5.96M Historyczne maksimum: $ 1.0892 $ 1.0892 $ 1.0892 Historyczne minimum: $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 Aktualna cena: $ 0.01192 $ 0.01192 $ 0.01192 Dowiedz się więcej o cenie Azit (AZIT)

Tokenomika Azit (AZIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Azit (AZIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AZIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AZIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny Azit (AZIT) Analiza historii ceny AZIT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny AZIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AZIT? Nasza strona z prognozami cen AZIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

