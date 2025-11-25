Tokenomika Avantis (AVNT)
Tokenomika i analiza cenowa Avantis (AVNT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Avantis (AVNT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o Avantis (AVNT)
Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.
Tokenomika Avantis (AVNT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Avantis (AVNT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów AVNT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVNT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszAVNT tokenomikę, poznaj cenę tokena AVNTna żywo!
Jak kupić AVNT
Chcesz dodać Avantis (AVNT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AVNT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Avantis (AVNT)
Analiza historii ceny AVNT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny AVNT
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AVNT? Nasza strona z prognozami cen AVNT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności
Kup Avantis (AVNT)
Kwota
1 AVNT = 0.3983 USD
Handluj Avantis (AVNT)
POPULARNE
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Największe wolumeny
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Nowo dodane
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Największe wzrosty
24-godzinne kryptowaluty o największych wzrostach, na które każdy inwestor powinien zwrócić uwagę