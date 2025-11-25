Tokenomika Avantis (AVNT)

Tokenomika Avantis (AVNT)

Odkryj kluczowe informacje o Avantis (AVNT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Tokenomika i analiza cenowa Avantis (AVNT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Avantis (AVNT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 102.87M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 258.21M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 398.40M
Historyczne maksimum:
$ 2.75
Historyczne minimum:
$ 0.17956381875221758
Aktualna cena:
$ 0.3984
Informacje o Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.avantisfi.com/
Biała księga:
https://docs.avantisfi.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1

Tokenomika Avantis (AVNT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Avantis (AVNT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów AVNT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVNT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszAVNT tokenomikę, poznaj cenę tokena AVNTna żywo!

