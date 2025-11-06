GiełdaDEX+
Aktualna cena Avantis to 0.5229 USD. Śledź aktualizacje cen AVNT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AVNT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AVNT

Informacje o cenie AVNT

Czym jest AVNT

Biała księga AVNT

Oficjalna strona internetowa AVNT

Tokenomika AVNT

Prognoza cen AVNT

Historia AVNT

Przewodnik zakupowy AVNT

Przelicznik AVNT-fiat

AVNT na spot

USDT-M Futures AVNT

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Avantis

Cena Avantis(AVNT)

Aktualna cena 1 AVNT do USD:

$0.5221
$0.5221$0.5221
-3.95%1D
USD
Avantis (AVNT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:09:31 (UTC+8)

Informacje o cenie Avantis (AVNT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.5092
$ 0.5092$ 0.5092
Minimum 24h
$ 0.5559
$ 0.5559$ 0.5559
Maksimum 24h

$ 0.5092
$ 0.5092$ 0.5092

$ 0.5559
$ 0.5559$ 0.5559

$ 2.662191408541985
$ 2.662191408541985$ 2.662191408541985

$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758$ 0.17956381875221758

-2.19%

-3.95%

-19.65%

-19.65%

Aktualna cena Avantis (AVNT) wynosi $ 0.5229. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AVNT wahał się między $ 0.5092 a $ 0.5559, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AVNT w historii to $ 2.662191408541985, a najniższy to $ 0.17956381875221758.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AVNT zmieniły się o -2.19% w ciągu ostatniej godziny, o -3.95% w ciągu 24 godzin i o -19.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Avantis (AVNT)

No.246

$ 135.02M
$ 135.02M$ 135.02M

$ 847.40K
$ 847.40K$ 847.40K

$ 522.90M
$ 522.90M$ 522.90M

258.21M
258.21M 258.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.82%

0.01%

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Avantis wynosi $ 135.02M, przy $ 847.40K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AVNT w obiegu wynosi 258.21M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 522.90M.

Historia ceny Avantis (AVNT) – USD

Śledź zmiany ceny Avantis dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.021471-3.95%
30 Dni$ -0.5836-52.75%
60 dni$ +0.4729+945.80%
90 dni$ +0.4729+945.80%
Dzisiejsza zmiana ceny Avantis

DziśAVNT odnotował zmianę $ -0.021471 (-3.95%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Avantis

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.5836 (-52.75%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Avantis

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AVNT o $ +0.4729(+945.80%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Avantis

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.4729 (+945.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Avantis (AVNT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Avantis.

Co to jest Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Avantis. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AVNT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Avantis na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Avantis będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Avantis (w USD)

Jaka będzie wartość Avantis (AVNT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Avantis (AVNT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Avantis.

Sprawdź teraz prognozę ceny Avantis!

Tokenomika Avantis (AVNT)

Zrozumienie tokenomiki Avantis (AVNT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AVNTjuż teraz!

Jak kupić Avantis (AVNT)

Szukasz jak kupić Avantis? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Avantis na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AVNT na lokalne waluty

1 Avantis(AVNT) do VND
13,760.1135
1 Avantis(AVNT) do AUD
A$0.800037
1 Avantis(AVNT) do GBP
0.397404
1 Avantis(AVNT) do EUR
0.449694
1 Avantis(AVNT) do USD
$0.5229
1 Avantis(AVNT) do MYR
RM2.190951
1 Avantis(AVNT) do TRY
22.019319
1 Avantis(AVNT) do JPY
¥80.0037
1 Avantis(AVNT) do ARS
ARS$758.921373
1 Avantis(AVNT) do RUB
42.532686
1 Avantis(AVNT) do INR
46.302795
1 Avantis(AVNT) do IDR
Rp8,714.996514
1 Avantis(AVNT) do PHP
30.683772
1 Avantis(AVNT) do EGP
￡E.24.78546
1 Avantis(AVNT) do BRL
R$2.802744
1 Avantis(AVNT) do CAD
C$0.737289
1 Avantis(AVNT) do BDT
63.720594
1 Avantis(AVNT) do NGN
754.5447
1 Avantis(AVNT) do COP
$2,018.9169
1 Avantis(AVNT) do ZAR
R.9.108918
1 Avantis(AVNT) do UAH
21.993174
1 Avantis(AVNT) do TZS
T.Sh.1,284.7653
1 Avantis(AVNT) do VES
Bs116.6067
1 Avantis(AVNT) do CLP
$493.6176
1 Avantis(AVNT) do PKR
Rs147.792456
1 Avantis(AVNT) do KZT
274.632309
1 Avantis(AVNT) do THB
฿16.962876
1 Avantis(AVNT) do TWD
NT$16.15761
1 Avantis(AVNT) do AED
د.إ1.919043
1 Avantis(AVNT) do CHF
Fr0.41832
1 Avantis(AVNT) do HKD
HK$4.062933
1 Avantis(AVNT) do AMD
֏200.035395
1 Avantis(AVNT) do MAD
.د.م4.868199
1 Avantis(AVNT) do MXN
$9.72594
1 Avantis(AVNT) do SAR
ريال1.960875
1 Avantis(AVNT) do ETB
Br80.171028
1 Avantis(AVNT) do KES
KSh67.579596
1 Avantis(AVNT) do JOD
د.أ0.3707361
1 Avantis(AVNT) do PLN
1.929501
1 Avantis(AVNT) do RON
лв2.311218
1 Avantis(AVNT) do SEK
kr4.993695
1 Avantis(AVNT) do BGN
лв0.88893
1 Avantis(AVNT) do HUF
Ft175.940163
1 Avantis(AVNT) do CZK
11.080251
1 Avantis(AVNT) do KWD
د.ك0.1605303
1 Avantis(AVNT) do ILS
1.699425
1 Avantis(AVNT) do BOB
Bs3.60801
1 Avantis(AVNT) do AZN
0.88893
1 Avantis(AVNT) do TJS
SM4.836825
1 Avantis(AVNT) do GEL
1.417059
1 Avantis(AVNT) do AOA
Kz478.845675
1 Avantis(AVNT) do BHD
.د.ب0.1971333
1 Avantis(AVNT) do BMD
$0.5229
1 Avantis(AVNT) do DKK
kr3.393621
1 Avantis(AVNT) do HNL
L13.783644
1 Avantis(AVNT) do MUR
24.063858
1 Avantis(AVNT) do NAD
$9.09846
1 Avantis(AVNT) do NOK
kr5.33358
1 Avantis(AVNT) do NZD
$0.920304
1 Avantis(AVNT) do PAB
B/.0.5229
1 Avantis(AVNT) do PGK
K2.222325
1 Avantis(AVNT) do QAR
ر.ق1.903356
1 Avantis(AVNT) do RSD
дин.53.293968
1 Avantis(AVNT) do UZS
soʻm6,224.999004
1 Avantis(AVNT) do ALL
L43.944516
1 Avantis(AVNT) do ANG
ƒ0.935991
1 Avantis(AVNT) do AWG
ƒ0.94122
1 Avantis(AVNT) do BBD
$1.0458
1 Avantis(AVNT) do BAM
KM0.88893
1 Avantis(AVNT) do BIF
Fr1,542.0321
1 Avantis(AVNT) do BND
$0.67977
1 Avantis(AVNT) do BSD
$0.5229
1 Avantis(AVNT) do JMD
$84.160755
1 Avantis(AVNT) do KHR
2,099.997774
1 Avantis(AVNT) do KMF
Fr222.7554
1 Avantis(AVNT) do LAK
11,367.391077
1 Avantis(AVNT) do LKR
රු159.270111
1 Avantis(AVNT) do MDL
L8.915445
1 Avantis(AVNT) do MGA
Ar2,355.40305
1 Avantis(AVNT) do MOP
P4.1832
1 Avantis(AVNT) do MVR
8.05266
1 Avantis(AVNT) do MWK
MK907.811919
1 Avantis(AVNT) do MZN
MT33.439455
1 Avantis(AVNT) do NPR
रु74.220426
1 Avantis(AVNT) do PYG
3,708.4068
1 Avantis(AVNT) do RWF
Fr759.7737
1 Avantis(AVNT) do SBD
$4.298238
1 Avantis(AVNT) do SCR
7.168959
1 Avantis(AVNT) do SRD
$20.157795
1 Avantis(AVNT) do SVC
$4.570146
1 Avantis(AVNT) do SZL
L9.129834
1 Avantis(AVNT) do TMT
m1.83015
1 Avantis(AVNT) do TND
د.ت1.5493527
1 Avantis(AVNT) do TTD
$3.540033
1 Avantis(AVNT) do UGX
Sh1,828.0584
1 Avantis(AVNT) do XAF
Fr298.053
1 Avantis(AVNT) do XCD
$1.41183
1 Avantis(AVNT) do XOF
Fr298.053
1 Avantis(AVNT) do XPF
Fr53.8587
1 Avantis(AVNT) do BWP
P7.053921
1 Avantis(AVNT) do BZD
$1.051029
1 Avantis(AVNT) do CVE
$50.255919
1 Avantis(AVNT) do DJF
Fr92.5533
1 Avantis(AVNT) do DOP
$33.559722
1 Avantis(AVNT) do DZD
د.ج68.358717
1 Avantis(AVNT) do FJD
$1.192212
1 Avantis(AVNT) do GNF
Fr4,546.6155
1 Avantis(AVNT) do GTQ
Q4.005414
1 Avantis(AVNT) do GYD
$109.369764
1 Avantis(AVNT) do ISK
kr66.4083

Zasoby Avantis

Aby lepiej zrozumieć Avantis, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Avantis
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Avantis

Jaka jest dziś wartość Avantis (AVNT)?
Aktualna cena AVNT w USD wynosi 0.5229USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AVNT do USD?
Aktualna cena AVNT w USD wynosi $ 0.5229. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Avantis?
Kapitalizacja rynkowa dla AVNT wynosi $ 135.02M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AVNT w obiegu?
W obiegu AVNT znajduje się 258.21M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AVNT?
AVNT osiąga ATH w wysokości 2.662191408541985 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AVNT?
AVNT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.17956381875221758 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AVNT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AVNT wynosi $ 847.40K USD.
Czy w tym roku AVNT pójdzie wyżej?
AVNT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AVNT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:09:31 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator AVNT do USD

Kwota

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0.5229 USD

Handluj AVNT

AVNT/USDT
$0.5221
$0.5221$0.5221
-3.98%

$103,155.00
$3,387.95
$160.15
$0.9999
$1,477.79
