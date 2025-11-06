Historia cen Avantis

Historia ceny Avantis (AVNT)

Okres czasu: 2025-08-05 ~ 2025-11-05

  • Codziennie
  • Tygodniowo
  • Miesięcznie
DataOtwórzWysokiNiskiZamknijWolumen
2025-11-06$ 0.5429$ 0.5433$ 0.5221$ 0.5229152.67K
2025-11-05$ 0.5304$ 0.5559$ 0.5092$ 0.54291.58M
2025-11-04$ 0.5424$ 0.5641$ 0.4919$ 0.53042.47M
2025-11-03$ 0.6351$ 0.6421$ 0.5283$ 0.54241.60M
2025-11-02$ 0.6619$ 0.6793$ 0.6122$ 0.63512.68M
2025-11-01$ 0.6434$ 0.7297$ 0.6427$ 0.66195.26M
2025-10-31$ 0.5829$ 0.6853$ 0.5814$ 0.64344.04M
2025-10-30$ 0.668$ 0.689$ 0.5618$ 0.58293.78M
Pobierz dane historyczne Avantis

Pobierz darmowe dzienne dane historyczne w użytecznym formacie dla Avantis, aby podejmować własne decyzje inwestycyjne.

Aktualna cena Avantis

$ 0.5229

Avantis aktualnie jest notowany po 0.5229 USD. Ma kapitalizację rynkową w wysokości 0.00 USD i 24-godzinny wolumen obrotu wynoszący 0.00 USD. Sprawdź więcej danych o AVNT na stronie kursów MEXC.

Korzystając z aktualnych statystyk cenowych Avantis, użytkownicy mogą analizować obecne trendy rynkowe i przewidywać ruchy cen zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Mając dostęp do danych w czasie rzeczywistym, możesz podejmować świadome decyzje i uzyskać wgląd w potencjalne przewidywania przyszłych cen dla Avantis.

Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:09:38 (UTC+8)

O historii ceny Avantis (AVNT)

Monitorowanie historii cen Avantis to kluczowe narzędzie dla inwestorów kryptowalutowych, umożliwiające im łatwe śledzenie wyników swoich inwestycji. Ta funkcja zapewnia kompleksowy widok ruchów ceny Avantis w czasie, uwzględniając wartość otwarcia, szczyt i ceny zamknięcia, a także wolumen obrotu. Ponadto, umożliwia szybki podgląd dziennych zmian procentowych, podkreślając dni ze znaczącymi wahaniami cen. Warto zaznaczyć, że Avantis osiągnął swoją najwyższą wartość -, dochodząc do zawrotnego poziomu 0 USD. Informacje o cenach przedstawione tutaj pochodzą wyłącznie z historii transakcji MEXC, co zapewnia wiarygodność i dokładność. Nasze historyczne dane cenowe Avantis są dostępne w różnych interwałach: 1 dzień, 1 tydzień i 1 miesiąc, obejmując metryki otwarcia, maksimum, minimum, zamknięcia i wolumenu. Te dane są skrupulatnie testowane pod kątem spójności, kompletności i dokładności, co czyni je idealnymi do symulacji tradingowych i backtestingu. Te zbiory danych są dostępne do darmowego pobrania i aktualizowane w czasie rzeczywistym, stanowiąc cenne źródło dla inwestorów.

Zastosowania danych historycznych Avantis w tradingu

Dane historyczne Avantis odgrywają kluczową rolę w strategiach handlowych. Oto jak to są wykorzystywane:

1. analiza techniczna Traderzy wykorzystują dane historyczne Avantis do identyfikacji trendów i wzorców rynkowych. Korzystając z narzędzi takich jak wykresy i pomoce wizualne, dostrzegają oni wzorce, które kierują ich decyzjami o wejściu na rynek i wyjściu z niego. Skuteczne podejście polega na przechowywaniu danych historycznych Avantis w GridDB i analizowaniu ich za pomocą Pythona, wykorzystując biblioteki takie jak Matplotlib do wizualizacji oraz Pandas, Numpy i Scipy do analizy danych.

2. prognoza ceny Dane historyczne są kluczowe w prognozowaniu ruchów cenowych Avantis. Analizując wcześniejsze trendy rynkowe, handlowcy mogą dostrzec pewne wzorce i przewidzieć przyszłe zachowania rynku. Szczegółowe dane historyczneAvantis z MEXC, dostarczające informacji o cenach otwarcia, najwyższych, najniższych i zamknięcia z dokładnością do minuty, są kluczowe dla opracowywania i trenowania modeli predykcyjnych, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

3. Zarządzanie ryzykiem: Dostęp do danych historycznych umożliwia traderom ocenę ryzyka związanego z inwestycjami Avantis. Pomaga to zrozumieć zmienność Avantis, prowadząc do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

4. Zarządzanie portfelem: Dane historyczne pomagają w śledzeniu wyników inwestycji na przestrzeni czasu. To pozwala traderom identyfikować aktywa, które nie radzą sobie dobrze, i dostosowywać swoje portfele w celu optymalizacji zysków.

5. Szkolenie Botów Handlowych: Historyczne dane rynkowe Avantis OHLC (otwarcie, najwyższy, najniższy, zamknięcie) kryptowalut można pobrać do trenowania botów tradingowych Avantis, dążąc do osiągnięcia lepszych wyników niż rynek.

Te narzędzia i zasoby umożliwiają traderom dogłębną analizę historycznych danych Avantis, dostarczając cennych spostrzeżeń i potencjału do udoskonalenia strategii handlowych.

