Prognoza ceny Avantis (AVNT) (USD)

Sprawdź prognozy cen Avantis na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AVNT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup AVNT

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Avantis % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.5072 $0.5072 $0.5072 -6.69% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Avantis na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Avantis (AVNT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Avantis może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.5072. Prognoza ceny Avantis (AVNT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Avantis może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.53256. Prognoza ceny Avantis (AVNT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AVNT na 2027 rok wyniesie $ 0.559188 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Avantis (AVNT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AVNT na 2028 rok wyniesie $ 0.587147 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Avantis (AVNT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AVNT w 2029 roku wyniesie $ 0.616504 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Avantis (AVNT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AVNT w 2030 roku wyniesie $ 0.647330 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Avantis (AVNT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Avantis może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.0544. Prognoza ceny Avantis (AVNT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Avantis może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.7175. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.5072 0.00%

2026 $ 0.53256 5.00%

2027 $ 0.559188 10.25%

2028 $ 0.587147 15.76%

2029 $ 0.616504 21.55%

2030 $ 0.647330 27.63%

2031 $ 0.679696 34.01%

2032 $ 0.713681 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.749365 47.75%

2034 $ 0.786833 55.13%

2035 $ 0.826175 62.89%

2036 $ 0.867484 71.03%

2037 $ 0.910858 79.59%

2038 $ 0.956401 88.56%

2039 $ 1.0042 97.99%

2040 $ 1.0544 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Avantis na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.5072 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.507269 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.507686 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.509284 0.41% Prognoza ceny Avantis (AVNT) na dziś Przewidywana cena dla AVNT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.5072 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Avantis (AVNT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AVNT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.507269 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Avantis (AVNT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AVNT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.507686 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Avantis (AVNT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AVNT wynosi $0.509284 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Avantis Aktualna cena $ 0.5072$ 0.5072 $ 0.5072 Zmiana ceny (24H) -6.69% Kapitalizacja rynkowa $ 130.96M$ 130.96M $ 130.96M Podaż w obiegu 258.21M 258.21M 258.21M Wolumen (24H) $ 790.21K$ 790.21K $ 790.21K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AVNT to $ 0.5072. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -6.69%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 790.21K. Ponadto AVNT ma podaż w obiegu wynoszącą 258.21M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 130.96M. Zobacz na żywo cenę AVNT

Jak kupić Avantis (AVNT) Próbujesz kupić AVNT? Teraz możesz kupować AVNT za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Avantis i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić AVNT teraz

Historyczna cena Avantis Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Avantis, cena Avantis wynosi 0.5072USD. Podaż w obiegu Avantis (AVNT) wynosi 0.00 AVNT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $130.96M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.00% $ -0.003700 $ 0.5559 $ 0.505

7 D -0.19% $ -0.126 $ 0.7297 $ 0.4919

30 Dni -0.53% $ -0.575399 $ 1.1029 $ 0.2439 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Avantis zanotował zmianę ceny o $-0.003700 , co stanowi -0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Avantis osiągnął maksimum na poziomie $0.7297 i minimum na poziomie $0.4919 . Zanotowano zmianę ceny o -0.19% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AVNT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Avantis o -0.53% , co odpowiada około $-0.575399 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AVNT. Sprawdź pełną historię cen Avantis, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen AVNT

Jak działa moduł przewidywania ceny Avantis (AVNT)? Moduł predykcji ceny Avantis to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AVNT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Avantis na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AVNT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Avantis. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AVNT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AVNT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Avantis.

Dlaczego prognoaza ceny AVNT jest ważna?

Prognozy cen AVNT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w AVNT? Według Twoich prognoz AVNT osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny AVNT na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Avantis (AVNT), przewidywana cena AVNT osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 AVNT w 2026 roku? Cena 1 Avantis (AVNT) wynosi dziś $0.5072 . Według powyższego modułu prognoz AVNT wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena AVNT w 2027 roku? Avantis (AVNT) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AVNT do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AVNT w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Avantis (AVNT) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AVNT w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Avantis (AVNT) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 AVNT w 2030 roku? Cena 1 Avantis (AVNT) wynosi dziś $0.5072 . Według powyższego modułu prognoz AVNT wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny AVNT na 2040 rok? Avantis (AVNT) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AVNT do 2040 roku. Zarejestruj się teraz