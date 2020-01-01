Tokenomika AVAIL (AVAIL) Odkryj kluczowe informacje o AVAIL (AVAIL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AVAIL (AVAIL) Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3. Oficjalna strona internetowa: https://www.availproject.org/ Biała księga: https://www.availproject.org/whitepaper Block Explorer: https://avail.subscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa AVAIL (AVAIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AVAIL (AVAIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.93M $ 45.93M $ 45.93M Całkowita podaż: $ 10.62B $ 10.62B $ 10.62B Podaż w obiegu: $ 3.49B $ 3.49B $ 3.49B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 139.60M $ 139.60M $ 139.60M Historyczne maksimum: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Historyczne minimum: $ 0.011591277901473221 $ 0.011591277901473221 $ 0.011591277901473221 Aktualna cena: $ 0.01315 $ 0.01315 $ 0.01315 Dowiedz się więcej o cenie AVAIL (AVAIL)

Tokenomika AVAIL (AVAIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AVAIL (AVAIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AVAIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVAIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAVAIL tokenomikę, poznaj cenę tokena AVAILna żywo!

Jak kupić AVAIL Chcesz dodać AVAIL (AVAIL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AVAIL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AVAIL na MEXC już teraz!

Historia ceny AVAIL (AVAIL) Analiza historii ceny AVAIL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AVAIL już teraz!

Prognoza ceny AVAIL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AVAIL? Nasza strona z prognozami cen AVAIL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AVAIL już teraz!

