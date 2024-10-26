Tokenomika AdvertisingTimeTrace (ATT) Odkryj kluczowe informacje o AdvertisingTimeTrace (ATT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AdvertisingTimeTrace (ATT) Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe. Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe. Oficjalna strona internetowa: https://www.attglobal.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xcCCf7C6552437ab1504C384C6Ed4501dAa3a9aC6 Kup ATT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AdvertisingTimeTrace (ATT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AdvertisingTimeTrace (ATT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.83M $ 30.83M $ 30.83M Całkowita podaż: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Podaż w obiegu: $ 125.28M $ 125.28M $ 125.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 516.81M $ 516.81M $ 516.81M Historyczne maksimum: $ 3 $ 3 $ 3 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.2461 $ 0.2461 $ 0.2461 Dowiedz się więcej o cenie AdvertisingTimeTrace (ATT)

Tokenomika AdvertisingTimeTrace (ATT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AdvertisingTimeTrace (ATT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ATT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ATT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszATT tokenomikę, poznaj cenę tokena ATTna żywo!

Jak kupić ATT Chcesz dodać AdvertisingTimeTrace (ATT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ATT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ATT na MEXC już teraz!

Historia ceny AdvertisingTimeTrace (ATT) Analiza historii ceny ATT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ATT już teraz!

Prognoza ceny ATT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ATT? Nasza strona z prognozami cen ATT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ATT już teraz!

