Tokenomika COSMOS (ATOM) Odkryj kluczowe informacje o COSMOS (ATOM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token. The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token. Oficjalna strona internetowa: https://cosmos.network/ Biała księga: https://cosmos.network/resources/whitepaper Block Explorer: https://www.mintscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa COSMOS (ATOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla COSMOS (ATOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.93B $ 1.93B $ 1.93B Całkowita podaż: $ 469.68M $ 469.68M $ 469.68M Podaż w obiegu: $ 469.68M $ 469.68M $ 469.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.93B $ 1.93B $ 1.93B Historyczne maksimum: $ 44.84875 $ 44.84875 $ 44.84875 Historyczne minimum: $ 1.13096252523 $ 1.13096252523 $ 1.13096252523 Aktualna cena: $ 4.102 $ 4.102 $ 4.102 Dowiedz się więcej o cenie COSMOS (ATOM)

Tokenomika COSMOS (ATOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki COSMOS (ATOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ATOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ATOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszATOM tokenomikę, poznaj cenę tokena ATOMna żywo!

Historia ceny COSMOS (ATOM) Analiza historii ceny ATOM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ATOM już teraz!

Prognoza ceny ATOM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ATOM? Nasza strona z prognozami cen ATOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ATOM już teraz!

