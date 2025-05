ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

NazwaATOM

PozycjaNo.51

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0005%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)34.94%

Podaż w obiegu390,934,204

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż390,934,204

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2019-03-15 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.1 USDT

Historyczne maksimum44.6955257850945,2021-09-20

Najniższa cena1.13096252523,2020-03-13

Publiczny blockchainATOM

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.