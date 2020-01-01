Tokenomika Astro Armadillos (ASTROS) Odkryj kluczowe informacje o Astro Armadillos (ASTROS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Astro Armadillos (ASTROS) Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes. Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes. Oficjalna strona internetowa: https://astroarmadillos.io/ Biała księga: https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62 Kup ASTROS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Astro Armadillos (ASTROS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Astro Armadillos (ASTROS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 25.50M $ 25.50M $ 25.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Historyczne maksimum: $ 0.1249 $ 0.1249 $ 0.1249 Historyczne minimum: $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 Aktualna cena: $ 0.06093 $ 0.06093 $ 0.06093 Dowiedz się więcej o cenie Astro Armadillos (ASTROS)

Tokenomika Astro Armadillos (ASTROS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Astro Armadillos (ASTROS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASTROS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASTROS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASTROS tokenomikę, poznaj cenę tokena ASTROSna żywo!

Jak kupić ASTROS Chcesz dodać Astro Armadillos (ASTROS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ASTROS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ASTROS na MEXC już teraz!

Historia ceny Astro Armadillos (ASTROS) Analiza historii ceny ASTROS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ASTROS już teraz!

Prognoza ceny ASTROS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASTROS? Nasza strona z prognozami cen ASTROS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASTROS już teraz!

