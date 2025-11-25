Więcej informacji o ASSETMINT
Tokenomika AssetMint (ASSETMINT)
Tokenomika i analiza cenowa AssetMint (ASSETMINT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AssetMint (ASSETMINT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o AssetMint (ASSETMINT)
AssetMint to platforma do tokenizacji aktywów RWA i infrastruktury zgodności regulacyjnej. Zapewnia warstwę wykonawczą dla logiki mapowania aktywów, budowania płynności, routingu zgodnego z regulacjami oraz zarządzania DAO dla aktywów rzeczywistych, takich jak nieruchomości, kredyty, własność intelektualna i strumienie przychodów. System integruje programowalną zgodność z przepisami oraz dwupoziomową płynność (AMM + profesjonalna egzekucja), aby wspierać wiele klas aktywów w różnych jurysdykcjach.
Tokenomika AssetMint (ASSETMINT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki AssetMint (ASSETMINT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów ASSETMINT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASSETMINT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszASSETMINT tokenomikę, poznaj cenę tokena ASSETMINTna żywo!
Jak kupić ASSETMINT
Chcesz dodać AssetMint (ASSETMINT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ASSETMINT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny AssetMint (ASSETMINT)
Analiza historii ceny ASSETMINT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny ASSETMINT
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASSETMINT? Nasza strona z prognozami cen ASSETMINT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
