Aktualna cena AssetMint to 0.00000001404 USD. Śledź aktualizacje cen ASSETMINT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ASSETMINT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ASSETMINT

Informacje o cenie ASSETMINT

Czym jest ASSETMINT

Biała księga ASSETMINT

Oficjalna strona internetowa ASSETMINT

Tokenomika ASSETMINT

Prognoza cen ASSETMINT

Historia ASSETMINT

Przewodnik zakupowy ASSETMINT

Przelicznik ASSETMINT-fiat

ASSETMINT na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo AssetMint

Cena AssetMint(ASSETMINT)

Aktualna cena 1 ASSETMINT do USD:

$0.00000001404
$0.00000001404
-2.70%1D
USD
AssetMint (ASSETMINT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:07:45 (UTC+8)

Informacje o cenie AssetMint (ASSETMINT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000001306
$ 0.00000001306
Minimum 24h
$ 0.00000001622
$ 0.00000001622
Maksimum 24h

$ 0.00000001306
$ 0.00000001306

$ 0.00000001622
$ 0.00000001622

--
--

--
--

+3.69%

-2.70%

-62.49%

-62.49%

Aktualna cena AssetMint (ASSETMINT) wynosi $ 0.00000001404. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ASSETMINT wahał się między $ 0.00000001306 a $ 0.00000001622, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ASSETMINT w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ASSETMINT zmieniły się o +3.69% w ciągu ostatniej godziny, o -2.70% w ciągu 24 godzin i o -62.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AssetMint (ASSETMINT)

--
--

$ 109.63K
$ 109.63K

$ 29.48M
$ 29.48M

--
--

2,100,000,000,000,000
2,100,000,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa AssetMint wynosi --, przy $ 109.63K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ASSETMINT w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 2100000000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.48M.

Historia ceny AssetMint (ASSETMINT) – USD

Śledź zmiany ceny AssetMint dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000000003896-2.70%
30 Dni$ -0.00000023896-94.46%
60 dni$ -0.00000011596-89.20%
90 dni$ -0.00041498596-100.00%
Dzisiejsza zmiana ceny AssetMint

DziśASSETMINT odnotował zmianę $ -0.0000000003896 (-2.70%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny AssetMint

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00000023896 (-94.46%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny AssetMint

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ASSETMINT o $ -0.00000011596(-89.20%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny AssetMint

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00041498596 (-100.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe AssetMint (ASSETMINT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen AssetMint.

Co to jest AssetMint (ASSETMINT)

AssetMint to platforma do tokenizacji aktywów RWA i infrastruktury zgodności regulacyjnej. Zapewnia warstwę wykonawczą dla logiki mapowania aktywów, budowania płynności, routingu zgodnego z regulacjami oraz zarządzania DAO dla aktywów rzeczywistych, takich jak nieruchomości, kredyty, własność intelektualna i strumienie przychodów. System integruje programowalną zgodność z przepisami oraz dwupoziomową płynność (AMM + profesjonalna egzekucja), aby wspierać wiele klas aktywów w różnych jurysdykcjach.

AssetMint jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w AssetMint. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ASSETMINT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące AssetMint na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno AssetMint będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny AssetMint (w USD)

Jaka będzie wartość AssetMint (ASSETMINT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AssetMint (ASSETMINT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AssetMint.

Sprawdź teraz prognozę ceny AssetMint!

Tokenomika AssetMint (ASSETMINT)

Zrozumienie tokenomiki AssetMint (ASSETMINT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ASSETMINTjuż teraz!

Jak kupić AssetMint (ASSETMINT)

Szukasz jak kupić AssetMint? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić AssetMint na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ASSETMINT na lokalne waluty

1 AssetMint(ASSETMINT) do VND
0.0003694626
0.0003694626
A$0.0000000214812
1 AssetMint(ASSETMINT) do GBP
0.0000000106704
1 AssetMint(ASSETMINT) do EUR
0.0000000120744
1 AssetMint(ASSETMINT) do USD
$0.00000001404
1 AssetMint(ASSETMINT) do MYR
RM0.0000000588276
1 AssetMint(ASSETMINT) do TRY
0.0000005912244
1 AssetMint(ASSETMINT) do JPY
¥0.00000214812
1 AssetMint(ASSETMINT) do ARS
ARS$0.0000203772348
1 AssetMint(ASSETMINT) do RUB
0.0000011420136
1 AssetMint(ASSETMINT) do INR
0.000001243242
1 AssetMint(ASSETMINT) do IDR
Rp0.0002339999064
1 AssetMint(ASSETMINT) do PHP
0.0000008238672
1 AssetMint(ASSETMINT) do EGP
￡E.0.000000665496
1 AssetMint(ASSETMINT) do BRL
R$0.0000000752544
1 AssetMint(ASSETMINT) do CAD
C$0.0000000197964
1 AssetMint(ASSETMINT) do BDT
0.0000017109144
1 AssetMint(ASSETMINT) do NGN
0.00002025972
1 AssetMint(ASSETMINT) do COP
$0.00005420844
1 AssetMint(ASSETMINT) do ZAR
R.0.0000002445768
1 AssetMint(ASSETMINT) do UAH
0.0000005905224
1 AssetMint(ASSETMINT) do TZS
T.Sh.0.00003449628
1 AssetMint(ASSETMINT) do VES
Bs0.00000313092
1 AssetMint(ASSETMINT) do CLP
$0.00001325376
1 AssetMint(ASSETMINT) do PKR
Rs0.0000039682656
1 AssetMint(ASSETMINT) do KZT
0.0000073739484
1 AssetMint(ASSETMINT) do THB
฿0.0000004554576
1 AssetMint(ASSETMINT) do TWD
NT$0.000000433836
1 AssetMint(ASSETMINT) do AED
د.إ0.0000000515268
1 AssetMint(ASSETMINT) do CHF
Fr0.000000011232
1 AssetMint(ASSETMINT) do HKD
HK$0.0000001090908
1 AssetMint(ASSETMINT) do AMD
֏0.000005371002
1 AssetMint(ASSETMINT) do MAD
.د.م0.0000001307124
1 AssetMint(ASSETMINT) do MXN
$0.000000261144
1 AssetMint(ASSETMINT) do SAR
ريال0.00000005265
1 AssetMint(ASSETMINT) do ETB
Br0.0000021526128
1 AssetMint(ASSETMINT) do KES
KSh0.0000018145296
1 AssetMint(ASSETMINT) do JOD
د.أ0.00000000995436
1 AssetMint(ASSETMINT) do PLN
0.0000000518076
1 AssetMint(ASSETMINT) do RON
лв0.0000000620568
1 AssetMint(ASSETMINT) do SEK
kr0.000000134082
1 AssetMint(ASSETMINT) do BGN
лв0.000000023868
1 AssetMint(ASSETMINT) do HUF
Ft0.0000047240388
1 AssetMint(ASSETMINT) do CZK
0.0000002975076
1 AssetMint(ASSETMINT) do KWD
د.ك0.00000000431028
1 AssetMint(ASSETMINT) do ILS
0.00000004563
1 AssetMint(ASSETMINT) do BOB
Bs0.000000096876
1 AssetMint(ASSETMINT) do AZN
0.000000023868
1 AssetMint(ASSETMINT) do TJS
SM0.00000012987
1 AssetMint(ASSETMINT) do GEL
0.0000000380484
1 AssetMint(ASSETMINT) do AOA
Kz0.00001285713
1 AssetMint(ASSETMINT) do BHD
.د.ب0.00000000529308
1 AssetMint(ASSETMINT) do BMD
$0.00000001404
1 AssetMint(ASSETMINT) do DKK
kr0.0000000911196
1 AssetMint(ASSETMINT) do HNL
L0.0000003700944
1 AssetMint(ASSETMINT) do MUR
0.0000006461208
1 AssetMint(ASSETMINT) do NAD
$0.000000244296
1 AssetMint(ASSETMINT) do NOK
kr0.000000143208
1 AssetMint(ASSETMINT) do NZD
$0.0000000247104
1 AssetMint(ASSETMINT) do PAB
B/.0.00000001404
1 AssetMint(ASSETMINT) do PGK
K0.00000005967
1 AssetMint(ASSETMINT) do QAR
ر.ق0.0000000511056
1 AssetMint(ASSETMINT) do RSD
дин.0.0000014309568
1 AssetMint(ASSETMINT) do UZS
soʻm0.0001671428304
1 AssetMint(ASSETMINT) do ALL
L0.0000011799216
1 AssetMint(ASSETMINT) do ANG
ƒ0.0000000251316
1 AssetMint(ASSETMINT) do AWG
ƒ0.000000025272
1 AssetMint(ASSETMINT) do BBD
$0.00000002808
1 AssetMint(ASSETMINT) do BAM
KM0.000000023868
1 AssetMint(ASSETMINT) do BIF
Fr0.00004140396
1 AssetMint(ASSETMINT) do BND
$0.000000018252
1 AssetMint(ASSETMINT) do BSD
$0.00000001404
1 AssetMint(ASSETMINT) do JMD
$0.000002259738
1 AssetMint(ASSETMINT) do KHR
0.0000563854824
1 AssetMint(ASSETMINT) do KMF
Fr0.00000598104
1 AssetMint(ASSETMINT) do LAK
0.0003052173852
1 AssetMint(ASSETMINT) do LKR
රු0.0000042764436
1 AssetMint(ASSETMINT) do MDL
L0.000000239382
1 AssetMint(ASSETMINT) do MGA
Ar0.00006324318
1 AssetMint(ASSETMINT) do MOP
P0.00000011232
1 AssetMint(ASSETMINT) do MVR
0.000000216216
1 AssetMint(ASSETMINT) do MWK
MK0.0000243749844
1 AssetMint(ASSETMINT) do MZN
MT0.000000897858
1 AssetMint(ASSETMINT) do NPR
रु0.0000019928376
1 AssetMint(ASSETMINT) do PYG
0.00009957168
1 AssetMint(ASSETMINT) do RWF
Fr0.00002040012
1 AssetMint(ASSETMINT) do SBD
$0.0000001154088
1 AssetMint(ASSETMINT) do SCR
0.0000001924884
1 AssetMint(ASSETMINT) do SRD
$0.000000541242
1 AssetMint(ASSETMINT) do SVC
$0.0000001227096
1 AssetMint(ASSETMINT) do SZL
L0.0000002451384
1 AssetMint(ASSETMINT) do TMT
m0.00000004914
1 AssetMint(ASSETMINT) do TND
د.ت0.00000004160052
1 AssetMint(ASSETMINT) do TTD
$0.0000000950508
1 AssetMint(ASSETMINT) do UGX
Sh0.00004908384
1 AssetMint(ASSETMINT) do XAF
Fr0.0000080028
1 AssetMint(ASSETMINT) do XCD
$0.000000037908
1 AssetMint(ASSETMINT) do XOF
Fr0.0000080028
1 AssetMint(ASSETMINT) do XPF
Fr0.00000144612
1 AssetMint(ASSETMINT) do BWP
P0.0000001893996
1 AssetMint(ASSETMINT) do BZD
$0.0000000282204
1 AssetMint(ASSETMINT) do CVE
$0.0000013493844
1 AssetMint(ASSETMINT) do DJF
Fr0.00000248508
1 AssetMint(ASSETMINT) do DOP
$0.0000009010872
1 AssetMint(ASSETMINT) do DZD
د.ج0.0000018354492
1 AssetMint(ASSETMINT) do FJD
$0.0000000320112
1 AssetMint(ASSETMINT) do GNF
Fr0.0001220778
1 AssetMint(ASSETMINT) do GTQ
Q0.0000001075464
1 AssetMint(ASSETMINT) do GYD
$0.0000029366064
1 AssetMint(ASSETMINT) do ISK
kr0.00000178308

Zasoby AssetMint

Aby lepiej zrozumieć AssetMint, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa AssetMint
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące AssetMint

Jaka jest dziś wartość AssetMint (ASSETMINT)?
Aktualna cena ASSETMINT w USD wynosi 0.00000001404USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ASSETMINT do USD?
Aktualna cena ASSETMINT w USD wynosi $ 0.00000001404. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AssetMint?
Kapitalizacja rynkowa dla ASSETMINT wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ASSETMINT w obiegu?
W obiegu ASSETMINT znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ASSETMINT?
ASSETMINT osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ASSETMINT?
ASSETMINT zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ASSETMINT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ASSETMINT wynosi $ 109.63K USD.
Czy w tym roku ASSETMINT pójdzie wyżej?
ASSETMINT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ASSETMINT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:07:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe AssetMint (ASSETMINT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ASSETMINT do USD

Kwota

ASSETMINT
ASSETMINT
USD
USD

1 ASSETMINT = 0.0000 USD

Handluj ASSETMINT

ASSETMINT/USDT
$0.00000001404
$0.00000001404
-2.70%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,417.49

$3,396.23

$160.61

$0.9999

$1,477.80

$103,417.49

$3,396.23

$160.61

$2.3311

$1.0616

$0.00000

$0.00000

$0.03717

$0.00438

$0.00630

$0.000011912

$0.0000000600

$0.1847

$1.6249

$0.01867

