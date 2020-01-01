Tokenomika AustralianShepherd (ASS) Odkryj kluczowe informacje o AustralianShepherd (ASS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AustralianShepherd (ASS) Australian Safe Shepherd is a community meme token forked from the infamous safemoon. The token is completely community driven and was fair launched. Every trade continues toward automatically generating liquidity locked inside of PancakeSwap's LP. Australian Safe Shepherd is a community meme token forked from the infamous safemoon. The token is completely community driven and was fair launched. Every trade continues toward automatically generating liquidity locked inside of PancakeSwap's LP. Oficjalna strona internetowa: https://assfinance.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7c63f96feafacd84e75a594c00fac3693386fbf0 Kup ASS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AustralianShepherd (ASS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AustralianShepherd (ASS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.68M $ 13.68M $ 13.68M Historyczne maksimum: $ 0.0000001472 $ 0.0000001472 $ 0.0000001472 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.000000001368 $ 0.000000001368 $ 0.000000001368 Dowiedz się więcej o cenie AustralianShepherd (ASS)

Tokenomika AustralianShepherd (ASS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AustralianShepherd (ASS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASS tokenomikę, poznaj cenę tokena ASSna żywo!

Jak kupić ASS Chcesz dodać AustralianShepherd (ASS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ASS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ASS na MEXC już teraz!

Historia ceny AustralianShepherd (ASS) Analiza historii ceny ASS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ASS już teraz!

Prognoza ceny ASS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASS? Nasza strona z prognozami cen ASS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASS już teraz!

