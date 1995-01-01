Tokenomika Artyfact (ARTY) Odkryj kluczowe informacje o Artyfact (ARTY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Artyfact (ARTY) Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities. Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities. Oficjalna strona internetowa: https://artyfact.game/ Biała księga: https://artyfact.game/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x617Cab4aAae1f8dfb3eE138698330776a1e1b324 Kup ARTY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Artyfact (ARTY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Artyfact (ARTY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Całkowita podaż: $ 24.86M $ 24.86M $ 24.86M Podaż w obiegu: $ 19.48M $ 19.48M $ 19.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.99M $ 4.99M $ 4.99M Historyczne maksimum: $ 3.5999 $ 3.5999 $ 3.5999 Historyczne minimum: $ 0.12062367419152462 $ 0.12062367419152462 $ 0.12062367419152462 Aktualna cena: $ 0.1995 $ 0.1995 $ 0.1995 Dowiedz się więcej o cenie Artyfact (ARTY)

Tokenomika Artyfact (ARTY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Artyfact (ARTY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARTY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARTY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARTY tokenomikę, poznaj cenę tokena ARTYna żywo!

Jak kupić ARTY Chcesz dodać Artyfact (ARTY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ARTY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ARTY na MEXC już teraz!

Historia ceny Artyfact (ARTY) Analiza historii ceny ARTY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ARTY już teraz!

Prognoza ceny ARTY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARTY? Nasza strona z prognozami cen ARTY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARTY już teraz!

