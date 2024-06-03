Tokenomika Artfi (ARTFI) Odkryj kluczowe informacje o Artfi (ARTFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Artfi (ARTFI) Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world. Oficjalna strona internetowa: https://artfi.world/ Biała księga: https://artfitoken.io/Artfi-whitepaper.pdf Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/home

Tokenomika i analiza cenowa Artfi (ARTFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Artfi (ARTFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 466.20K $ 466.20K $ 466.20K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 130.37M $ 130.37M $ 130.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Historyczne maksimum: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Historyczne minimum: $ 0.003058685317271894 $ 0.003058685317271894 $ 0.003058685317271894 Aktualna cena: $ 0.003576 $ 0.003576 $ 0.003576 Dowiedz się więcej o cenie Artfi (ARTFI)

Tokenomika Artfi (ARTFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Artfi (ARTFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARTFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARTFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARTFI tokenomikę, poznaj cenę tokena ARTFIna żywo!

Jak kupić ARTFI Chcesz dodać Artfi (ARTFI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ARTFI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ARTFI na MEXC już teraz!

Historia ceny Artfi (ARTFI) Analiza historii ceny ARTFI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ARTFI już teraz!

Prognoza ceny ARTFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARTFI? Nasza strona z prognozami cen ARTFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARTFI już teraz!

