Odkryj kluczowe informacje o AriaAI (ARIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:08:04 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa AriaAI (ARIA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AriaAI (ARIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 16.92M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 249.83M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 67.71M
Historyczne maksimum:
$ 0.24897
Historyczne minimum:
$ 0.03247204859891276
Aktualna cena:
$ 0.06771
Informacje o AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.playariagame.com
Biała księga:
https://docs.playariagame.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5d3A12c42E5372B2CC3264AB3cdcF660a1555238

Tokenomika AriaAI (ARIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki AriaAI (ARIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ARIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARIA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszARIA tokenomikę, poznaj cenę tokena ARIAna żywo!

Jak kupić ARIA

Chcesz dodać AriaAI (ARIA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ARIA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny AriaAI (ARIA)

Analiza historii ceny ARIA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ARIA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARIA? Nasza strona z prognozami cen ARIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

