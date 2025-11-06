GiełdaDEX+
Aktualna cena AriaAI to 0.17577 USD. Śledź aktualizacje cen ARIA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ARIA łatwo w MEXC już teraz.

Cena AriaAI(ARIA)

Aktualna cena 1 ARIA do USD:

$0.17588
$0.17588$0.17588
+1.98%1D
USD
AriaAI (ARIA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:06:34 (UTC+8)

Informacje o cenie AriaAI (ARIA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.16492
$ 0.16492$ 0.16492
Minimum 24h
$ 0.17681
$ 0.17681$ 0.17681
Maksimum 24h

$ 0.16492
$ 0.16492$ 0.16492

$ 0.17681
$ 0.17681$ 0.17681

$ 0.2461952287601809
$ 0.2461952287601809$ 0.2461952287601809

$ 0.03247204859891276
$ 0.03247204859891276$ 0.03247204859891276

+0.97%

+1.98%

+5.11%

+5.11%

Aktualna cena AriaAI (ARIA) wynosi $ 0.17577. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ARIA wahał się między $ 0.16492 a $ 0.17681, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ARIA w historii to $ 0.2461952287601809, a najniższy to $ 0.03247204859891276.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ARIA zmieniły się o +0.97% w ciągu ostatniej godziny, o +1.98% w ciągu 24 godzin i o +5.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AriaAI (ARIA)

No.531

$ 41.17M
$ 41.17M$ 41.17M

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

$ 175.77M
$ 175.77M$ 175.77M

234.22M
234.22M 234.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.42%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa AriaAI wynosi $ 41.17M, przy $ 1.19M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ARIA w obiegu wynosi 234.22M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 175.77M.

Historia ceny AriaAI (ARIA) – USD

Śledź zmiany ceny AriaAI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0034148+1.98%
30 Dni$ -0.00568-3.14%
60 dni$ +0.05925+50.84%
90 dni$ +0.15577+778.85%
Dzisiejsza zmiana ceny AriaAI

DziśARIA odnotował zmianę $ +0.0034148 (+1.98%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny AriaAI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00568 (-3.14%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny AriaAI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ARIA o $ +0.05925(+50.84%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny AriaAI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.15577 (+778.85%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe AriaAI (ARIA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen AriaAI.

Co to jest AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

AriaAI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w AriaAI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ARIA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące AriaAI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno AriaAI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny AriaAI (w USD)

Jaka będzie wartość AriaAI (ARIA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AriaAI (ARIA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AriaAI.

Sprawdź teraz prognozę ceny AriaAI!

Tokenomika AriaAI (ARIA)

Zrozumienie tokenomiki AriaAI (ARIA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ARIAjuż teraz!

Jak kupić AriaAI (ARIA)

Szukasz jak kupić AriaAI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić AriaAI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ARIA na lokalne waluty

1 AriaAI(ARIA) do VND
4,625.38755
1 AriaAI(ARIA) do AUD
A$0.2689281
1 AriaAI(ARIA) do GBP
0.1335852
1 AriaAI(ARIA) do EUR
0.1511622
1 AriaAI(ARIA) do USD
$0.17577
1 AriaAI(ARIA) do MYR
RM0.7364763
1 AriaAI(ARIA) do TRY
7.4016747
1 AriaAI(ARIA) do JPY
¥26.89281
1 AriaAI(ARIA) do ARS
ARS$255.1073049
1 AriaAI(ARIA) do RUB
14.2971318
1 AriaAI(ARIA) do INR
15.5644335
1 AriaAI(ARIA) do IDR
Rp2,929.4988282
1 AriaAI(ARIA) do PHP
10.3141836
1 AriaAI(ARIA) do EGP
￡E.8.331498
1 AriaAI(ARIA) do BRL
R$0.9421272
1 AriaAI(ARIA) do CAD
C$0.2478357
1 AriaAI(ARIA) do BDT
21.4193322
1 AriaAI(ARIA) do NGN
253.63611
1 AriaAI(ARIA) do COP
$678.64797
1 AriaAI(ARIA) do ZAR
R.3.0619134
1 AriaAI(ARIA) do UAH
7.3928862
1 AriaAI(ARIA) do TZS
T.Sh.431.86689
1 AriaAI(ARIA) do VES
Bs39.19671
1 AriaAI(ARIA) do CLP
$165.92688
1 AriaAI(ARIA) do PKR
Rs49.6796328
1 AriaAI(ARIA) do KZT
92.3161617
1 AriaAI(ARIA) do THB
฿5.7019788
1 AriaAI(ARIA) do TWD
NT$5.431293
1 AriaAI(ARIA) do AED
د.إ0.6450759
1 AriaAI(ARIA) do CHF
Fr0.140616
1 AriaAI(ARIA) do HKD
HK$1.3657329
1 AriaAI(ARIA) do AMD
֏67.2408135
1 AriaAI(ARIA) do MAD
.د.م1.6364187
1 AriaAI(ARIA) do MXN
$3.269322
1 AriaAI(ARIA) do SAR
ريال0.6591375
1 AriaAI(ARIA) do ETB
Br26.9490564
1 AriaAI(ARIA) do KES
KSh22.7165148
1 AriaAI(ARIA) do JOD
د.أ0.12462093
1 AriaAI(ARIA) do PLN
0.6485913
1 AriaAI(ARIA) do RON
лв0.7769034
1 AriaAI(ARIA) do SEK
kr1.6786035
1 AriaAI(ARIA) do BGN
лв0.298809
1 AriaAI(ARIA) do HUF
Ft59.1413319
1 AriaAI(ARIA) do CZK
3.7245663
1 AriaAI(ARIA) do KWD
د.ك0.05396139
1 AriaAI(ARIA) do ILS
0.5712525
1 AriaAI(ARIA) do BOB
Bs1.212813
1 AriaAI(ARIA) do AZN
0.298809
1 AriaAI(ARIA) do TJS
SM1.6258725
1 AriaAI(ARIA) do GEL
0.4763367
1 AriaAI(ARIA) do AOA
Kz160.9613775
1 AriaAI(ARIA) do BHD
.د.ب0.06626529
1 AriaAI(ARIA) do BMD
$0.17577
1 AriaAI(ARIA) do DKK
kr1.1407473
1 AriaAI(ARIA) do HNL
L4.6332972
1 AriaAI(ARIA) do MUR
8.0889354
1 AriaAI(ARIA) do NAD
$3.058398
1 AriaAI(ARIA) do NOK
kr1.792854
1 AriaAI(ARIA) do NZD
$0.3093552
1 AriaAI(ARIA) do PAB
B/.0.17577
1 AriaAI(ARIA) do PGK
K0.7470225
1 AriaAI(ARIA) do QAR
ر.ق0.6398028
1 AriaAI(ARIA) do RSD
дин.17.9144784
1 AriaAI(ARIA) do UZS
soʻm2,092.4996652
1 AriaAI(ARIA) do ALL
L14.7717108
1 AriaAI(ARIA) do ANG
ƒ0.3146283
1 AriaAI(ARIA) do AWG
ƒ0.316386
1 AriaAI(ARIA) do BBD
$0.35154
1 AriaAI(ARIA) do BAM
KM0.298809
1 AriaAI(ARIA) do BIF
Fr518.34573
1 AriaAI(ARIA) do BND
$0.228501
1 AriaAI(ARIA) do BSD
$0.17577
1 AriaAI(ARIA) do JMD
$28.2901815
1 AriaAI(ARIA) do KHR
705.9028662
1 AriaAI(ARIA) do KMF
Fr74.87802
1 AriaAI(ARIA) do LAK
3,821.0868801
1 AriaAI(ARIA) do LKR
රු53.5377843
1 AriaAI(ARIA) do MDL
L2.9968785
1 AriaAI(ARIA) do MGA
Ar791.755965
1 AriaAI(ARIA) do MOP
P1.40616
1 AriaAI(ARIA) do MVR
2.706858
1 AriaAI(ARIA) do MWK
MK305.1560547
1 AriaAI(ARIA) do MZN
MT11.2404915
1 AriaAI(ARIA) do NPR
रु24.9487938
1 AriaAI(ARIA) do PYG
1,246.56084
1 AriaAI(ARIA) do RWF
Fr255.39381
1 AriaAI(ARIA) do SBD
$1.4448294
1 AriaAI(ARIA) do SCR
2.4098067
1 AriaAI(ARIA) do SRD
$6.7759335
1 AriaAI(ARIA) do SVC
$1.5362298
1 AriaAI(ARIA) do SZL
L3.0689442
1 AriaAI(ARIA) do TMT
m0.615195
1 AriaAI(ARIA) do TND
د.ت0.52080651
1 AriaAI(ARIA) do TTD
$1.1899629
1 AriaAI(ARIA) do UGX
Sh614.49192
1 AriaAI(ARIA) do XAF
Fr100.1889
1 AriaAI(ARIA) do XCD
$0.474579
1 AriaAI(ARIA) do XOF
Fr100.1889
1 AriaAI(ARIA) do XPF
Fr18.10431
1 AriaAI(ARIA) do BWP
P2.3711373
1 AriaAI(ARIA) do BZD
$0.3532977
1 AriaAI(ARIA) do CVE
$16.8932547
1 AriaAI(ARIA) do DJF
Fr31.11129
1 AriaAI(ARIA) do DOP
$11.2809186
1 AriaAI(ARIA) do DZD
د.ج22.9784121
1 AriaAI(ARIA) do FJD
$0.4007556
1 AriaAI(ARIA) do GNF
Fr1,528.32015
1 AriaAI(ARIA) do GTQ
Q1.3463982
1 AriaAI(ARIA) do GYD
$36.7640532
1 AriaAI(ARIA) do ISK
kr22.32279

Zasoby AriaAI

Aby lepiej zrozumieć AriaAI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa AriaAI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące AriaAI

Jaka jest dziś wartość AriaAI (ARIA)?
Aktualna cena ARIA w USD wynosi 0.17577USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ARIA do USD?
Aktualna cena ARIA w USD wynosi $ 0.17577. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AriaAI?
Kapitalizacja rynkowa dla ARIA wynosi $ 41.17M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ARIA w obiegu?
W obiegu ARIA znajduje się 234.22M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ARIA?
ARIA osiąga ATH w wysokości 0.2461952287601809 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ARIA?
ARIA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.03247204859891276 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ARIA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ARIA wynosi $ 1.19M USD.
Czy w tym roku ARIA pójdzie wyżej?
ARIA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ARIA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:06:34 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ARIA do USD

Kwota

ARIA
ARIA
USD
USD

1 ARIA = 0.17577 USD

Handluj ARIA

ARIA/USDT
$0.17588
$0.17588$0.17588
+2.03%

$103,539.05
$3,400.68
$160.89
$0.9999
$1,477.83
$103,539.05
$3,400.68
$160.89
$2.3359
$1.0634
$0.00000
$0.00000
$0.03722
$0.00438
$0.00630
$0.000012237
$0.1845
$0.0000000599
$1.6228
$0.01867
