Informacje o Argentine Football (ARG) Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi.

Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Oficjalna strona internetowa: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5 Kup ARG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Argentine Football (ARG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Argentine Football (ARG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.87M $ 7.87M $ 7.87M Całkowita podaż: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Podaż w obiegu: $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.25M $ 17.25M $ 17.25M Historyczne maksimum: $ 9.269 $ 9.269 $ 9.269 Historyczne minimum: $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 Aktualna cena: $ 0.8627 $ 0.8627 $ 0.8627 Dowiedz się więcej o cenie Argentine Football (ARG)

Tokenomika Argentine Football (ARG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Argentine Football (ARG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARG tokenomikę, poznaj cenę tokena ARGna żywo!

Jak kupić ARG Chcesz dodać Argentine Football (ARG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ARG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ARG na MEXC już teraz!

Historia ceny Argentine Football (ARG) Analiza historii ceny ARG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ARG już teraz!

Prognoza ceny ARG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARG? Nasza strona z prognozami cen ARG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARG już teraz!

