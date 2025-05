ARG

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

NazwaARG

PozycjaNo.1233

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)39.95%

Podaż w obiegu7,549,216

Maksymalna podaż20,000,000

Całkowita podaż20,000,000

Wskaźnik obrotu0.3774%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum9.145308590529966,2022-11-18

Najniższa cena0.4221301026710237,2022-05-12

Publiczny blockchainCHZ

