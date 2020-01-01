Tokenomika Archway (ARCH) Odkryj kluczowe informacje o Archway (ARCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Archway (ARCH) Archway is a layer 1 protocol featuring a unique incentive model that integrates developer revenues directly into the protocol. The broad idea is to enable developers to capture the value they bring to the underlying network by programmatically distributing rewards to them based on the usage of their smart contracts. Archway fosters a synergistic relationship between dapps and the L1 by not only facilitating value creation but also ensuring its equitable distribution. Oficjalna strona internetowa: https://archway.io/ Biała księga: https://archway.io/assets/archway-whitepaper.pdf Block Explorer: https://www.mintscan.io/archway

Tokenomika i analiza cenowa Archway (ARCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Archway (ARCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.21M $ 5.21M $ 5.21M Historyczne maksimum: $ 0.0547 $ 0.0547 $ 0.0547 Historyczne minimum: $ 0.004907141302915119 $ 0.004907141302915119 $ 0.004907141302915119 Aktualna cena: $ 0.00521 $ 0.00521 $ 0.00521 Dowiedz się więcej o cenie Archway (ARCH)

Tokenomika Archway (ARCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Archway (ARCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARCH tokenomikę, poznaj cenę tokena ARCHna żywo!

Jak kupić ARCH Chcesz dodać Archway (ARCH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ARCH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ARCH na MEXC już teraz!

Historia ceny Archway (ARCH) Analiza historii ceny ARCH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ARCH już teraz!

Prognoza ceny ARCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARCH? Nasza strona z prognozami cen ARCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARCH już teraz!

