Informacje o AstroPepeX (APX1) AstroPepeX is a chatgpt generated AI Meme token on Ethereum. AstroPepeX is a chatgpt generated AI Meme token on Ethereum. Oficjalna strona internetowa: https://astropepe.io Block Explorer: https://solscan.io/token/8GQa5N9HJT5tW6vg3umYG5us1xHmiU948LfDihg2f8Vf Kup APX1 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AstroPepeX (APX1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AstroPepeX (APX1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 65.00B $ 65.00B $ 65.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 840.45K $ 840.45K $ 840.45K Historyczne maksimum: $ 0.00036174 $ 0.00036174 $ 0.00036174 Historyczne minimum: $ 0.00000005135126203 $ 0.00000005135126203 $ 0.00000005135126203 Aktualna cena: $ 0.00001293 $ 0.00001293 $ 0.00001293 Dowiedz się więcej o cenie AstroPepeX (APX1)

Tokenomika AstroPepeX (APX1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AstroPepeX (APX1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APX1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APX1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPX1 tokenomikę, poznaj cenę tokena APX1na żywo!

Jak kupić APX1 Chcesz dodać AstroPepeX (APX1) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu APX1, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować APX1 na MEXC już teraz!

Historia ceny AstroPepeX (APX1) Analiza historii ceny APX1 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny APX1 już teraz!

Prognoza ceny APX1 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APX1? Nasza strona z prognozami cen APX1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APX1 już teraz!

