Informacje o APF Coin (APFC) APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies. APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies. Oficjalna strona internetowa: https://verdanteurope.com/en/ Biała księga: https://verdanteurope.com/site/assets/files/1172/apf_digital_agrifund_cr_crypto-asset_white_paper_eng.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8eD955a2b7d2C3a17a9d05dACa95E01818f8C11e Kup APFC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa APF Coin (APFC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla APF Coin (APFC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.50M $ 18.50M $ 18.50M Historyczne maksimum: $ 1.1497 $ 1.1497 $ 1.1497 Historyczne minimum: $ 0.027175890738301504 $ 0.027175890738301504 $ 0.027175890738301504 Aktualna cena: $ 0.074 $ 0.074 $ 0.074 Dowiedz się więcej o cenie APF Coin (APFC)

Tokenomika APF Coin (APFC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki APF Coin (APFC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APFC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APFC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPFC tokenomikę, poznaj cenę tokena APFCna żywo!

Jak kupić APFC Chcesz dodać APF Coin (APFC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu APFC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować APFC na MEXC już teraz!

Historia ceny APF Coin (APFC) Analiza historii ceny APFC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny APFC już teraz!

Prognoza ceny APFC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APFC? Nasza strona z prognozami cen APFC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APFC już teraz!

