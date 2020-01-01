Tokenomika ApeX Protocol (APEX) Odkryj kluczowe informacje o ApeX Protocol (APEX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees. Oficjalna strona internetowa: https://apex.exchange/ Biała księga: https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8

Tokenomika i analiza cenowa ApeX Protocol (APEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ApeX Protocol (APEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 69.45M $ 69.45M $ 69.45M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 134.67M $ 134.67M $ 134.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 257.85M $ 257.85M $ 257.85M Historyczne maksimum: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 Historyczne minimum: $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 Aktualna cena: $ 0.5157 $ 0.5157 $ 0.5157 Dowiedz się więcej o cenie ApeX Protocol (APEX)

Tokenomika ApeX Protocol (APEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ApeX Protocol (APEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPEX tokenomikę, poznaj cenę tokena APEXna żywo!

Jak kupić APEX Chcesz dodać ApeX Protocol (APEX) do swojego portfolio?

Historia ceny ApeX Protocol (APEX) Analiza historii ceny APEX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny APEX już teraz!

Prognoza ceny APEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APEX? Nasza strona z prognozami cen APEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APEX już teraz!

