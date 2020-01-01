Tokenomika ANLOG (ANLOG) Odkryj kluczowe informacje o ANLOG (ANLOG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ANLOG (ANLOG) By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.analog.one/ Biała księga: https://www.analog.one/Analog-Timepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.analog.one/

Tokenomika i analiza cenowa ANLOG (ANLOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ANLOG (ANLOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Całkowita podaż: $ 9.06B $ 9.06B $ 9.06B Podaż w obiegu: $ 1.86B $ 1.86B $ 1.86B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M Historyczne maksimum: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Historyczne minimum: $ 0.001069736246289076 $ 0.001069736246289076 $ 0.001069736246289076 Aktualna cena: $ 0.001087 $ 0.001087 $ 0.001087 Dowiedz się więcej o cenie ANLOG (ANLOG)

Tokenomika ANLOG (ANLOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ANLOG (ANLOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANLOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANLOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANLOG tokenomikę, poznaj cenę tokena ANLOGna żywo!

Historia ceny ANLOG (ANLOG) Analiza historii ceny ANLOG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ANLOG już teraz!

Prognoza ceny ANLOG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANLOG? Nasza strona z prognozami cen ANLOG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANLOG już teraz!

