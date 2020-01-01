Tokenomika Altura (ALU) Odkryj kluczowe informacje o Altura (ALU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Altura (ALU) Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base. Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base. Oficjalna strona internetowa: https://www.altura.com/ Biała księga: http://altura.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8263CD1601FE73C066bf49cc09841f35348e3be0 Kup ALU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Altura (ALU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Altura (ALU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.91M $ 18.91M $ 18.91M Całkowita podaż: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Podaż w obiegu: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.91M $ 18.91M $ 18.91M Historyczne maksimum: $ 0.17573 $ 0.17573 $ 0.17573 Historyczne minimum: $ 0.00233284 $ 0.00233284 $ 0.00233284 Aktualna cena: $ 0.0191 $ 0.0191 $ 0.0191 Dowiedz się więcej o cenie Altura (ALU)

Tokenomika Altura (ALU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Altura (ALU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALU tokenomikę, poznaj cenę tokena ALUna żywo!

Jak kupić ALU Chcesz dodać Altura (ALU) do swojego portfolio?

Historia ceny Altura (ALU) Analiza historii ceny ALU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ALU już teraz!

Prognoza ceny ALU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALU? Nasza strona z prognozami cen ALU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALU już teraz!

